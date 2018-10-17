第3次碰面！ 哈利攜梅根再會澳洲98歲二戰軍人遺孀

英國哈利王子正與妻子梅根在澳洲訪問，哈利週二（16日）第3度與澳洲二戰軍人遺孀鄧恩（Daphne Dunne）碰面。（美聯社）

2018-10-17 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子正與妻子梅根在澳洲訪問，哈利週二（16日）第3度與澳洲二戰軍人遺孀鄧恩（Daphne Dunne）碰面，兩人互相擁抱，哈利還向鄧恩介紹剛宣布懷孕的妻子梅根，場面相當溫馨。

綜合外媒報導，現年98歲的鄧恩每次都會在哈利訪問澳洲時守候在其必經之路，週二兩人在雪梨歌劇院附近再度上演溫馨的「團聚」，哈利一見到坐在輪椅上的鄧恩就上前擁抱對方、兩人開心地聊天。

哈利隨後表示，「我要讓我的妻子來打聲招呼！」，花了點時間向鄧恩介紹剛懷孕的妻子。梅根一見到鄧恩也相當驚訝，「噢！天啊，這位就是達芙妮嗎？我很高興終於見到你！」她握住鄧恩的雙手，告訴對方自己聽說了許多有關她的事情。

鄧恩也祝福兩人明年春天將升格當爸媽，「恭喜！這正是哈利所需要的」，她也稱讚哈利將是一位了不起的爸爸。

哈利與鄧恩在2015年首次碰面，當時他注意到鄧恩配戴了一枚維多利亞十字勳章，這是頒給對敵作戰中最英勇的人，而這枚勳章是屬於鄧恩在二戰期間死於巴布亞紐幾內亞的第一任丈夫。2年後，哈利再度訪問澳洲時，兩人在雨中再會。