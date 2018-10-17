強國貨老是「凸槌」！ 俄國海軍拒用中國製柴油發動機

俄國海軍決定「22800型」導彈艦發動機不使用中國製造的「CHD622V20」柴油發動機。（歐新社）

2018-10-17 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄國海軍本月10日召開高層會議，討論「22800型」導彈艦發動機採購問題，會中通過不使用中國製造的「CHD622V20」柴油發動機，理由是中國製的發動機過去數度在重要時刻「凸槌」，讓俄國軍方顏面掃地。

綜合外媒報導，俄國海軍會議中，討論「22800型」軍艦要使用俄國企業「土星科研生產聯合體（ODK-Saturn）」製造的「M-70FRU-R」燃氣渦輪發動機，還是中國河南柴油機重工有限責任公司產製的「CHD622V20」柴油發動機，俄方最後決定使用國產貨，並細數中國柴油發動機的出錯記錄。

俄國海軍指出，CHD622V20」柴油發動機近年來至少「凸槌」4次。在2016年俄造船公司「Almaz」使用2台該型號發動機故障；2017年夏天，發動機在小型導彈艦上發生不良品反應；2018年8月底，1艘「22460型」的邊防警衛巡邏艦安裝該型號發動機也動彈不得。

消息人士指出，俄國海軍副總司令維克托．布魯克（Viktor Bursuk）上將親自主持會議；中國媒體分析，俄國本身不缺柴油發動機技術，但礙於無法量化生產，才會想向他國採購，在無法信任歐洲的情況下，中國製造的發動機自然就被列入考慮，不過最後還是沒有被接納。