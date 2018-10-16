哈佛心臟病專家31篇論文全造假 名醫嘆：我曾經視為聖經

2018-10-16 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學日前驚傳天大醜聞，哈佛醫學院與附屬的布萊根婦女醫院，被爆出心臟專家安斐沙（Piero Anversa）所發表的31篇論文全部涉及捏造數據。對此台灣血液疾病權威陳耀昌大嘆曾經將他的一些文章「視為聖經」，也呼籲業界相關人士勿存僥倖心態，誠實為上。

據《紐約時報》報導，安斐沙所發表的31篇論文全部涉及捏造數據。校方與院方開會討論後也做出決議，將撤回所有論文，布萊根婦女醫院還同意向聯邦政府繳回1000萬美元（約新台幣3.08億元），賠償安斐沙博士非法獲取的研究資金。

陳耀昌今晚在臉書上發文，表示安斐沙2001年發表有關老鼠造血幹細胞，可以讓心肌梗塞老鼠的心臓細胞再生的文章，曾經被自己視為聖經，也讓陳耀昌決定由骨髓移植研究轉向成體幹細胞研究。在2002年國衛院要成立幹細胞中心時，陳耀昌也欣然自台大借調2年，迄今亦仍在該領域中打拚。

對於安斐沙論文造假一事，陳耀昌感嘆表示，不少學術界相關人士都因造假讓畢生的成就在一夕間全數毀滅，包括2005年曾在世界胚胎幹細胞研究獨領風騷的韓國黃禹錫淪階下囚、2008年義大利外科名醫帕羅（Paolo Macchiarini）因公然造假而身敗名裂、2014年日本細胞生物學家小保方晴子更因論文造假，後來連博士學位都被撤銷，搞得在學術界都混不下去了。

陳耀昌認為科學的造假只能瞞得了一時，瞞不了一世，一旦造假的事情東窗事發，數十年的努力將毀於一旦。陳耀昌因此也呼籲相關領域人士「誠實是最好的政策」，切勿存有僥倖之心。

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