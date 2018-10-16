捕到松鼠開心吃下腦 美國男染罕病喪命

美國一名男子在食用松鼠腦後得到罕見疾病，最終不幸離世。示意圖。（路透）

2018-10-16 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名醫師在10月初的全球感染性疾病年會（IDWeek）上分享案例，紐約一名61歲男子在吃下松鼠腦後，竟罹患極為罕見和致命的「庫賈氏症」（Creutzfeldt-Jakob disease，CJD），最終不幸離世。

據《Live Science》報導，男子在2015年時，出現思考能力下降、無法辨認現實及不能自己行走等症狀，被送往紐約羅徹斯特的一間醫院就診，經核磁共振診斷後，發現他的腦部呈海綿狀，和庫賈氏症患者的腦部一致。

報導指出，庫賈氏症相當罕見，是由一種變性的「普利昂蛋白」（Prion）所引起的疾病，全球100萬人中僅會出現1起病例，如發生在牛隻身上就是家喻戶曉的「狂牛症」，人類會因為食用被感染的牛肉而遭傳染，出現類似失智症的症狀。

男子的家人表示，病患並未吃到受感染的牛肉，但在病發前，男子曾狩獵到一隻松鼠並吃下牠的大腦。因此醫生推測，被男子吞下肚的松鼠，有可能就是普利昂蛋白的帶原者。

據了解，有超過7成的庫賈氏症患者會在確診1年後離世，且目前沒有任何治療方法。該名醫師也呼籲，醫界應要盡快制定庫賈氏症的相關感染控制政策，不要忽視該疾病的嚴重性。