日本地震頻繁 制震器大廠KYB竟爆數據造假

日本油壓機大廠KYB今（16）日表示，已安裝在日本全國近千個建築上的免震設備和制震設備，有竄改性能檢查紀錄數據的違規行為。（圖擷取自KYB網站）

2018-10-16 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本油壓機大廠KYB今（16）日表示，已安裝在日本全國近千個建築上的免震設備和制震設備，有竄改性能檢查紀錄數據的違規行為。日本政府表示，將對該國88家免震設備業者進行調查。

《共同社》報導，日本上市公司KYB製造的「Oil Damper」出現數據造假問題，該設備是透過油的黏性來減少建築搖晃，分為免震和制震2種，日本有903處建築安裝了問題免震設備，涉及所有道都府縣，制震則有83處建築，涉及18個道都府縣。

據KYB透露，竄改檢查數據的行為可能是發生在2003年1月至2018年9月。日本國土交通省指出，KYB是為讓設備符合國家認定標準而竄改檢查數據。

KYB表示，安裝這些違規設備的公寓、醫院和政府辦公大樓，雖然將更換設備，但部分建築在更換時可能暫時無法利用該設備。國土交通省則表示，使用違規設備的建築，沒有因發生震度7（日本標準）左右地震而倒塌的風險。

報導指出，鑑於KYB造假問題，國土交通省將以88家免震設備業者為對象，調查是否也有竄改檢查數據的問題，要求在年內提出報告。