台灣將投資巴拉圭46億？ 外交部：雙方推動合作的方向

巴拉圭總統阿布鐸上週來台進行國是訪問，蔡英文總統以軍禮相迎。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-10-16 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）在上週來台進行國是訪問，而他日前在推特上表示與台灣達成了一件1.5億美元（約46億7600萬元新台幣）的投資案。對此，外交部表示，關於台灣未來投資巴拉圭的事宜，目前還在初步討論階段，也是日後雙方合作推動的方向。

綜合媒體報導，阿布鐸日前在推特上發文表示已經和台灣達成對巴拉圭投資的合作共識，台灣未來可能會投入1.5億美元推動雙邊合作計畫，以強化巴拉圭在經濟、基礎建設和教育上的發展。外交部發言人李憲章今天（16日）表示，台灣擬以投資、經貿等手段，作為深化與巴拉圭關係的主軸。阿布鐸提及的1.5億美元投資，目前初步討論中，會是雙方後續推動合作的方向，尚未達具體落實的階段。巴拉圭政府希望台灣在教育、社福、醫療等方面提供協助，幫助巴拉圭發展。

李憲章強調，台巴兩國邦交穩固，阿布鐸在今年8月就任總統後，選擇了台灣作為第一個進行國是訪問的國家，也在日前出席聯合國大會時，大力替我國發聲，支持我國參與國際組織與活動。李憲章表示，我方將秉持「踏實外交」的精神，幫助巴拉圭推動有助社會經濟發展與民生福祉的計畫，同時也鼓勵台商到巴拉圭開拓市場商機，善用當地的優勢，加強雙方關係連結。