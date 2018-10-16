女遊民露宿沐浴難 巴黎擬開放市府接待

2018-10-16 19:38

〔中央社〕巴黎市約有3000名遊民找不到夜晚棲身之所，其中女性遇到的沐浴和過夜困難頗多，巴黎市長伊達戈考慮冬天開放市府的兩個廳，供女性遊民歇腳夜宿。

伊達戈（Anne Hidalgo）近日接受「星期日報」（JDD）訪問時說，估計巴黎還需要3000個緊急安置遊民的床位，她打算在年底前增設1500個，另外一半希望中央政府協助。

依據她的方案，較引人關注的是1500個緊急安置床位中，約有50個會設在巴黎市政府內，專門供女性遊民使用。

在白晝，巴黎街頭可見到遊民隨便找個角落棲身或行乞；到了晚上，有些人可找到接待中心床位或暫住友人家，至少有屋頂遮風避寒，但也有很多人找不到這樣的地方，只能在外露宿。

冬季巴黎夜間氣溫可降到攝氏零度上下，寒流來襲時，常有遊民凍死街頭的新聞。

今年2月，巴黎動員1700名志工，以街頭訪問來計算露宿街頭、公園、橋下、停車場或車站的遊民人數，發現至少有3035人，這些人完全找不到可以睡個安穩覺的地方，巴黎現有接待中心床位也不足以容納他們。因此伊達戈決定增設緊急安置床位，並作表率，在市府內設置女性遊民落腳處。

報導說，按照伊達戈的方案，市府將於11月底入冬前，把兩個廳室改裝成接待中心，日間提供餐點和簡單醫療，晚上則有床位，並設置臨時浴室；兩個廳的面積合計約750平方公尺，可接待50人，在最嚴寒的日子，甚至可容納近百人。

伊達戈說，希望這個避難所成為一個熱絡的地方，可以細緻用心地照顧生活在困境中的女性。報導提到，巴黎市部分區公所及市府機構將於入冬之際敞開大門供遊民夜間休息，伊達戈也鼓勵企業開放閒置空間以供利用。

此外，她計劃年底前在巴黎第12區設置洗浴處，讓無家可歸的女性有地方確保自己的衛生和健康，維護自信心和尊嚴。

伊達戈曾任巴黎副市長，2014年4月就任巴黎市長，是巴黎第一位女市長。雜誌「費加洛女士」（Madame Figaro）報導，巴黎僅有一間女性專用的日間遊民接待中心，她們可以在這裡洗澡、洗衣、求助醫生或心理諮詢，但不能夜宿，粗略估計巴黎每晚有60到100名女性遊民露宿街頭。

露宿街頭是女性遊民很大的壓力源，她們經常擔心遭受攻擊甚至性侵。報導引述29歲遊民阿娃（Awa）的話表示，她帶著兩個孩子，沒有工作，有時借住朋友家，有時沒有去處，可提供夜宿的接待中心也不是每天都有床位；她偶爾遇到一些男人說可提供她住處，但要以性服務來換，如果拒絕，可能就被裸身趕到街上。

除了夜晚棲身處之外，女性遊民也迫切需要解決洗浴問題，巴黎市有些地方雖為遊民提供臨時浴室，但通常是男女共用，對女性來說缺乏私密空間，也有可能遭到騷擾或性暴力。巴黎緊急人道服務機構（Samu social de Paris）為此發起募資，希望儘快開設女性遊民專用沐浴處。