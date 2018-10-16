仙氣「牛肉麵西施」抖音爆紅 網友上門朝聖一看...嚇傻

牛肉麵西施在抖音上清純甜美，不少網友為之傾心。（圖擷取自微博）

2018-10-16 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名賣牛肉麵的女子因為長相清秀可愛，意外在網路上爆紅。有關她的影片在網路上傳開，該名正妹時不時還會對鏡頭甜笑，電暈不少網友，還封正妹為「牛肉麵西施」，嚷嚷著要到這間牛肉麵店光顧。但是不少網友到了現場後，直接愣在原地，「怎麼和影片上的人不一樣！」。

根據中媒報導，近來在APP「抖音」瘋傳幾部牛肉麵店正妹，影片上正妹皮膚白皙，吹彈可破，留著一頭秀麗飄逸的長髮，還會對著鏡頭甜笑，加上聽說正妹煮牛肉麵的廚藝了得，擄獲了不少男網友的心，一夕之間成為網友們的夢中情人，也有不少人慕名而至，尋找正妹的倩影，一睹其丰采。

但是中國網友在網路上表示，到了該家牛肉麵店都看不到正妹，每次都敗興而歸，直到有人最近貼出正妹的「真實照」，讓一票網友驚呼「原來她一直穿梭在店內！」，但是卻完全認不出來。原來抖音上的「牛肉麵西施」透過美顏軟體讓鏡頭前的自己變了一個人，現實中的她是氣色不是太好，臉也圓潤很多，水汪汪的大眼睛小了一號，身材也比影片上的要大上幾號。

網友紛紛表示，「還我女神！」、「早知看影片就好了」、「最遙遠的距離！是妳在我面前我卻不認識妳。」、「只能說抖音美顏太強大」，還有網友厭世回覆：「現在哪個網紅不是靠著濾鏡磨皮瘦臉美顏的，圖片僅供參考罷了！」