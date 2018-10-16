美駐澳使館誤發「睡衣貓派對」電郵 駐紐使館PO圖調侃

該貓咪的主人事後在IG上發文，讓網友們紛紛前來留言表示「實在太有趣了」。（圖擷取自Instagram）

2018-10-16 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐澳洲坎培拉大使館日前寄出一封充滿趣味的電子郵件，信件主旨為「會議」，內容僅有一張相當可愛的虎斑貓照片，圖說註明「貓咪睡衣派對」（cat pyjama-jam），另外還有一個「敬請回應」的標籤，讓收到信的人滿頭霧水，事後才得知原來是一起新人手滑造成的烏龍事件。

綜合外媒報導，美國駐澳大使館15日發出聲明，解釋由於一名新員工在測試電郵平台時手滑，誤將一封沒有說明任何公事，僅附上穿著卡通圖樣睡衣、坐在沙發享用巧克力餅乾的虎斑貓照片寄出。對於本次失誤，他們未提及寄送範圍有多大，只表示未來會加強管理，避免錯誤再次發生。

為此，美國駐澳洲公共事務顧問桑德沃爾（Gavin Sundwall）以輕鬆口吻表達歉意，「很抱歉造成各位困擾，也讓有意想參加的人失望了，畢竟組織睡衣貓派對並非敝館的專業所長。」

據了解，事後美國駐紐西蘭大使館甚至在推特上發布一張小貓認真敲打電腦的照片，調侃誤發郵件一事；同時照片貓咪的主人在發現後，也到Instagram上附照發文，表示「牠（小貓）有點生氣這場貓咪睡衣派對沒有成功舉行。」