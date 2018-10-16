暑假留校被當精神病關134天！老師通報醫院強制押走男大生

2018-10-16 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省洛陽市一名男大生劉剛（化名）3年前申請暑假留校，卻被老師以有精神病為由，被強制送進精神病院，就這樣被關了134天。

綜合中媒報導，2015年7月20日暑假期間，劉剛還待在洛陽師範學院沒回家，老師陳貫安竟宣稱劉剛表現異常，有罹患精神疾病的傾向，聯絡劉剛母親到學校，並通知洛陽市精神衛生中心強制將劉剛帶到醫院，劉剛在醫院期間，還遭到虐待、被醫護人員毆打，因為拒絕吃藥就被綁住，強迫將藥灌下肚，期間劉剛不斷嘗試逃出精神病院，默默將院長電話記在腦子中，趁機進入護士站撥打電話告知院長，才終於得救，劉剛步出精神病院，想起自己遭遇的委屈，憤而對學校及精神病院提告。

劉剛懷疑，「可能是學校嫌我太多麻煩」，他曾因為不滿意宿舍環境，換了好幾次寢室，但他實在想不透為何陳貫安不讓他暑假留在學校，還說他有精神病，並威脅他，「若不治療、醫院沒有證明，我就無法上學」，且向劉剛母親謊稱劉剛失蹤，讓他母親到學校找他。

起訴前，劉剛告知學校此事，才發現他被送到精神病院時，陳貫安沒有向學校知會，2016年10月13日劉剛到醫院檢查，確認沒有精神病，去年7月1日，學校也頒給劉剛畢業證書，讓劉剛順利畢業。

去年一審，法院判精神病院得向劉剛公開道歉，並賠償醫療費、精神損害撫慰金共7萬多元人民幣（約31萬元新台幣），不過法院認為學校沒有侵權行為；劉剛和精神病院對於判決結果都不滿意，此案目前重審，全案仍在審理中。