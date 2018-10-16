漂白「再教育營」 維吾爾主席：免費職訓讓「邪氣」下降

針對國際譴責「再教育營」，中國官媒今（16）日刊出新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾（圖）的專訪內容作為回應，報導通篇未提及「再教育營」，而稱是免費的「職業技能教育培訓」，新疆社會也因此「正氣上升，邪氣下降」，顯然有為再教育營洗白之意。（路透）

2018-10-16 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆廣設「再教育營」，關押當局認為有問題的維吾爾人，引發國際譁然。中國官媒今（16）日刊出新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾的專訪內容作為回應，報導通篇未提及「再教育營」，而稱是免費的「職業技能教育培訓」，新疆社會也因此「正氣上升，邪氣下降」，顯然有為再教育營漂白之意。

《新華社》今日上午刊出雪克來提·扎克爾的專訪報導，這位新疆主席先談到，自1990年代以來，民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力在新疆策劃實施數千起恐怖事件，造成大量死傷。但在習近平領導下，「反恐維穩鬥爭」取得成果，目前已連續21個月未發生暴力恐怖案件，且新疆經濟也得以平穩發展，各項事業全面進步。

扎克爾表示，南疆地區仍有恐怖主義和宗教極端主義遺毒，新疆因此「依法開展職業技能教育培訓工作」。對於涉嫌犯罪但情節較輕者或免罰者，政府提供「免費職業技能教育培訓」，以此增強他們在掌握國家通用語言文字、法律知識以及職業技能等方面的能力，從根本上築牢抵禦恐怖主義和極端主義滲透的防線。

根據扎克爾介紹，「職業技能教育培訓」的具體流程包括：在明確約定培養目標、培養方式、結業標準、考核方式的前提下，由職業技能教育培訓機構與學員簽訂《培養協議》，通過「集中培訓、寄宿學習、實踐培養」等多種形式開展免費職業技能教育培訓，並在學員考核達標後頒發結業證書。

扎克爾指出，培訓過程由學習國家通用語言文字，到學習法律知識，再到學習職業技能的正向進階，「增強對中國歷史、文化、國情等認識的基礎」；培訓機構在尊重和保護不同民族、不同信仰學員的正常風俗習慣，並在堅持免費辦學的基礎上，最大限度保障和滿足學員在學習、生活、娛樂方面的諸多需求。

扎克爾表示，職業技能教育培訓工作已有所成果，包括學員使用國家通用語言文字能力提高、法治意識不斷增強、職業技能得到提高，並稱「新疆社會環境發生明顯變化，正氣上升，邪氣下降」；「宗教極端思想傳播受到自覺抵制，各族群眾對未來美好生活充滿希望」。