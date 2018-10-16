哈佛心臟病專家31篇論文全造假 醫學院賠償政府3億元

哈佛大學醫學院與附屬的布萊根婦女醫院，爆出心臟病專家安斐沙（Piero Anversa）所發表的31篇論文全都造假，所有論文都被撤回，布萊根婦女醫院還同意向聯邦政府賠償1000萬美元（約新台幣3.08億元）。（圖擷自Google街景）

2018-10-16 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學發生驚天大醜聞！醫學院與附屬的布萊根婦女醫院，竟爆出心臟病專家安斐沙（Piero Anversa）所發表的31篇論文全部涉及捏造數據。校方與院方開會討論後已做出決議，將撤回所有論文，布萊根婦女醫院還同意向聯邦政府繳回1000萬美元（約新台幣3.08億元），賠償安斐沙博士非法獲取的研究資金。

據《紐約時報》報導，安斐沙在過去的研究中指稱，受損的心肌可以透過幹細胞再生，雖然其他實驗室無法再現他的實驗結果，但安斐沙的論文促成了新創公司的成立，希望創造出心臟病與中風的新療法，並啟發了由美國國立衛生研究院資助的臨床試驗。

哈佛醫學院和布萊根婦女醫院於2013年1月開始審查安斐沙的著作。2017年4月，布萊根婦女醫院為了解決安斐沙用偽造數據騙取政府資金的問題，同意支付1000萬美元給政府。哈佛校方人士拒絕說明為何要花那麼長的時間審查，安斐沙也不願發表意見。

安斐沙2001年時針對心臟與幹細胞的研究讓他聲名大噪，因為他找到讓心肌再生的方式，如果這是真的，將對全世界的心臟病患者具有重大意義。

安斐沙的方法，是從骨髓中取出幹細胞並將其注入心臟，在他的研究報告裡指出，接下來就好像發生了魔法，幹細胞變成心臟細胞並修復了損傷，雖然最初的實驗是在老鼠身上進行的，但這樣的結果仍然震驚了專家們。

接著各式研究心臟病的新創公司成立，其中當然也包含安斐沙所率領的公司，希望能將注射幹細胞修復心臟的方法商業化，但大家都無法重現實驗結果。在一篇史丹佛大學的論文中，結論是「注入心臟的骨髓細胞仍然是骨髓細胞」。

西雅圖華盛頓大學的的另一篇論文得出了同樣的結論，但安斐沙堅定不移，並回應「那是你們不知道該怎麼做」，許多實驗室接受挑戰，但只是不斷累積失敗的次數。

安斐沙後來又聲稱，他發現不用幹細胞就能修復心肌的方法了，因為心臟有自己的幹細胞，將其分離出來在培養皿中繁殖後，再注入心臟就能替換和修復受損細胞。但同樣地，完全沒有其他人可以重現實驗結果。