談台灣「雙語國家」政策 BBC：師資銜接可能有空窗期

BBC報導認為，台灣若要推行雙語政策，外語師資的銜接恐怕會是一大問題。（歐新社）

2018-10-16 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前曾表示，明年將確立台灣「雙語國家」的政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家，有外媒今日刊登報導，探討政策落實是否可行，認為台灣若要推行雙語政策，在外語師資不足的情況下，銜接上可能會產生空窗期。

BBC中文網報導指出，國際文教機構EF去年公布的「全球英語能力指標報告」，台灣的英文能力，在全世界80個非英文母語國家中，位居第40名，而中國則是36名。為了在國際社會競爭中占有一席之地，台灣行政院規劃在2019年提出「雙語國家政策」具體方案，以往小學才能教授英文的規定，將可提前到幼稚園階段進行。

報導指出，目前台灣有17000位英文教師，未來根據政策可能要再追加5000人，若要實施雙語政策，勢必會有師資銜接的空窗期，台灣師範大學英語系教授陳浩然受訪指出，台灣在英文教學最迫切的三大問題，就是師資、上課時數跟教材，「貿然提升到雙語國家，這口號太大，甚至有點極端」。

陳浩然認為，台灣如果要用英文走向國際，不如學習南韓，英文雖不是南韓的官方語言，但是很多南韓年輕人英文都很好，應該學習南韓是怎麼規劃課程、安排時數。