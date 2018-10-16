被韓國女演員指控婚外情 京畿道知事願檢查GG證明清白

韓國女演員金扶宣，坦承自己曾和京畿道知事李在明發生婚外情，並在外流的錄音中透露對方私密處有顆大痣。（圖擷自金扶宣臉書）

2018-10-16 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕韓國女演員金扶宣，坦承自己曾和京畿道知事李在明發生婚外情，瞬間成為頭條新聞。在一份被不明人士流出的錄音裡，金扶宣和別人聊天時說出李在明的下體附近有很大的痣，李在明對此憤怒反擊，直說自己會讓調查人員檢查生殖器，避免京畿道1300萬人的未來受到影響。

據《韓國先鋒報》報導，李在明隸屬於韓國執政黨共同民主黨，今年6月在激烈的選戰中勝出，成為了京畿道知事。李在明於今（16日）早的電台訪問中表示，他身上的確有一個紅色胎記，但根本不在他的下體附近。李在明說，「我感到羞辱，因為我也是一個人...但作為公務員，我有責任為許多人工作，所以必須結束這種爭議。」

李在明的發言人透露，知事希望希望調查人員儘快採取行動，必要時也可以讓醫生出席，以結束外界的質疑。發言人進一步指出，金扶宣一再表示她有充足的婚外情證據，但她從未提供任何證據，現在請她至少提出一個來。

然而，李在明所遇到的問題還不止這個，小型反對黨「正確未來黨」對李提起了訴訟，指控他過去擔任城南市市長期間，運用權力強行將關係疏遠的兄弟送往精神病院，並在競選京畿道知事時對此事撒謊，已經違反了選罷法的相關規定，警方針對此案已在上週突擊搜查李在明的住家。

此外，李在明也涉嫌與犯罪集團的掛勾，在競選期間並向當地公司施加壓力，要求以廣告收入的形式，向某足球隊提供超過1600萬韓元（約新台幣43.5萬元）的資金。