美中新冷戰！日媒專訪美學者：中國在敗北的道路上

裴敏欣認為，美中冷戰雖然才剛開始，但中國已經完全走在敗北的道路上了。（資料圖 法新社）

2018-10-16 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰如火如荼，外界認為這可能代表世界局勢「新冷戰」的到來。對此，日媒《產經新聞》採訪美方學者並發表專文，以過去美蘇冷戰作為例子，大膽預言：「美中冷戰雖然才剛開始，但中國已經完全走在敗北的道路上了」。

據日媒《產經新聞》報導，美國加州克萊蒙特．麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣以美蘇冷戰為例指出，美蘇對抗時，蘇聯意圖追上美國，當時共產主義滲透歐洲，蘇聯經濟成長率更達到6%，這些如同今日的中國一般。而且當時蘇聯還擁有550萬人的兵力，核武戰力更超越美國。

不過，一黨獨裁專政、權力鬥爭與經濟成長率灌水，這些與現今「某個國家」類似的體質，仍讓強大的蘇聯走向毀滅。蘇聯共產黨於1991年瓦解時，最受衝擊的就是中國共產黨，為避免重蹈覆轍，中國開始以強化經濟為主要目標。自1991年至2017年，中國的人均國內生產總值從333美元上升到7329美元，成功創造了經濟奇蹟。

裴敏欣話鋒一轉指出，現今中國對國營企業不願放手、面臨債務壓力與快速高齡化造成的不安，加上美國川普政府發起的貿易戰，未來經濟成長趨緩恐怕是難以避免。況且由於政治體制，中國並沒有可以保持成長的經濟模型，未來還得面臨與美國的軍備競賽所需的龐大經費

再以蘇聯為例，蘇聯的敗因之一就是經常被捲入高花費的紛爭中，軍事費用成為一大負擔，中國也如出一轍，預計2025年國防預算將超過美國，到了2030年甚至可能超過美國的GDP。但即使軍備提升，中國未必擁有維持經濟的能力，若是進入新冷戰，無法排除會走上與蘇聯一般經濟崩盤的道路

最後，蘇聯當年對外國投入過多資金，吸引了東歐各國的債務而造成失敗，這點中國也如同蘇聯一般。習近平為力推「一帶一路」，可能也將吸引大量壞債，雖然中國確實因此搶下戰略要衡，如斯里蘭卡的漢班托塔港，但也同樣背了一身債，若這種債務不斷提高，可能遲早走向與蘇聯一樣的道路。裴敏欣說：「美中冷戰雖然才剛開始，但中國已經完全走在敗北的道路上了」