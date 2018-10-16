日燈塔遭颱風吹倒 逾2百米外海底尋回原樣

2018-10-16 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣奄美市名瀬港上的紅色燈塔，上月30日時遭輕颱潭美吹襲而「消失 」，所幸13日時在附近海底尋獲。

日本《朝日新聞》報導，奄美海上保安部自颱風過後，委託專門業者進行燈塔搜索，直到13日，在原燈塔設置地以北約30公尺，以西250公尺（約同西北方252公尺），且水深約13公尺的海底尋獲，並未影響船隻航行。

據指出，該座11公尺高的燈塔，以強化塑膠（FRP）材質製成，由於燈塔根基的螺絲生鏽，才會讓它在颱風吹拂下，倒入海底，目前該單位正緊急檢查管區內其他燈塔燈標。