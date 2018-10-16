敏感時機！沙國空軍戰機訓練中墜機 機組人員全死亡

沙國王儲兼國防部長穆罕默德·本·薩勒曼證實，沙國空軍飛機於訓練時墜毀。（資料圖 美聯社）

2018-10-16 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕由於《華盛頓郵報》記者離奇失蹤，美國與沙國陷入外交危機，而許多國際大企業也加入抵制沙國的行列。在此敏感時機，沙烏地阿拉伯空軍戰鬥機驚傳於訓練時墜毀，機組人員全不幸罹難，目前事發原因不明。

綜合外媒報導，沙國王儲兼國防部長穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）對媒體表示，沙國空軍飛機於訓練時墜毀於東北部，機上成員全不幸喪生，目前不確定機上有幾名機組人員，墜落原因也正在調查當中。

本報曾報導，經常撰文批判沙國政府的美國《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），本月初在沙國離奇失蹤，演變成美國與沙國的外交危機。對此美國總統川普曾經威脅，若證實沙國領導人下令殺害了哈紹吉，美國將對沙國實施嚴厲制裁。而沙國官媒也回嗆反擊，將讓油價漲至每桶200美元。

而沙國將在23日舉辦的「未來投資計畫」會議也因此遭各大國際企業、媒體抵制，包括世界銀行、優步（Uber）、英國金融時報、美國有線電視新聞網（CNN）、彭博、CNBC電視台等，都表明不會出席會議，而紐約時報則決定退出贊助行列。