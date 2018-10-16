前白宮策士班農：中國「一帶一路」政策就是掠奪

班農批評中國的一帶一路政策是「掠奪性資本主義」。（彭博）

2018-10-16 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕前白宮首席策士班農（Steve Bannon）近日接受專訪，不但批評中國政府是極權主義、重商主義，更砲轟中國的「一帶一路」政策，是「掠奪性資本主義」，形容現在的中國與16世紀到19世紀期間的英國東印度公司無異，同時也表示中國並非不可阻擋。

前白宮首席策士班農11日參與由彭博舉行的倫敦「彭博投資峰會」，並接受專訪，主持人詢問班農對中國崛起的看法，班農認為，中興半導體的事件，「告訴我們中國並非不可阻擋」，對於川普是否要防止中國成為世界最大經濟體?班農則回應，「完全不是這一回事，我認為川普愛中國人民就如同他愛美國人民一樣。」

班農指出，中國人民在二戰時是美國的盟友，兩國人民一家親，川普是針對中國共產黨，而不是中國人民，「中國共產黨高層是最粗魯的政權」，班農認為，中國政權是一個極權主義、重商主義的政府，更批評中國的一帶一路政策「與東印度公司完全相同，是掠奪性資本主義，借給你錢讓你永遠無法償還，以達到控制的目的」。

班農認為，除了美國總統川普對中國進行反制，歐洲各國也將逐漸看清中國政府的意圖，「歐洲人覺醒的過程會很快」。

據中國流亡富商郭文貴日前透露，班農將出席11月19日舉行的「海航集團CEO王健被殺真相記者會」，並擔任記者會主持人。