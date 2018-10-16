波音757降落遇40節強側風 機師完美示範「蟹形降落」

一架途易航空（TUI）客機在降落時遭遇40節的強力側風，機身左搖右擺，機師操控以「蟹形進場」成功降落，被稱作是遭遇側風的「完美示範」。（圖擷取自YouTube）

2018-10-16 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕颶風「庫倫」（Callum）近日侵襲英國，布里斯托機場（Bristol airport）12日一架途易航空（TUI）客機在降落時遭遇40節的強力側風，機身左搖右擺，機師操控以「蟹形進場」成功降落，被稱作是遭遇側風的「完美示範」。

綜合媒體報導，布里斯托機場12日受到颶風「庫倫」侵襲，當天風速達到每小時64公里，9個入境航班被迫移至其他機場降落，另外還有2個航班取消。通常側風超過30節，會等到風變小才會降落，但這架途易航空波音757-200客機當時遭遇40節強風，在機身左搖右擺的情況下，以「蟹形進場」成功降落。

《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）引述途易航空發言人表示，公司為機師在惡劣天氣條件下的驚艷降落感到自豪，他展示了途易機師是熟練也訓練有素。

長期拍攝航空影片的英國YouTuber「航空先生」（Mraviationguy）表示，飛機需要抵銷側風，否則將被吹走，做法為機頭朝著強風吹來的方向，機師做出完美的示範。「航空先生」也說，觀看飛機在強大的側風中著陸總是令人著迷，而且看到機師的神乎其技的操作實在太棒了！」

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