秋後算帳？ 外媒：香港正面臨無前例民主大倒退

外媒認為，在平息雨傘革命後，中國當局現授意香港政府進行大規模「秋後算帳」。（美聯社）

2018-10-16 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會泛民主派議員參選人劉小麗，日前無預警遭拔除參選資格，引發輿論譁然，對此，有外媒刊出專文分析，指香港正經歷北京接管以來最嚴重的民主大倒退。

泛民派活動人士劉小麗曾在2016年當選立法會議員，因就任宣誓時以極慢速度閱讀誓詞，遭港府迅速剝奪席位，她在今年年中加入泛民派政黨「工黨」，欲捲土重來再戰九龍西區議員補選，但即遭港府取消資格，香港特首林鄭月娥更強調，對於鼓吹港獨人士「不存在政治包容空間」。

《美國之音》指出，香港政府近年對港獨議題越趨敏感，不僅在2年前的立法會議員誓詞相關事件中「拔除」6名泛民派議員當選人，在今年3月的選舉中更至少禁止3名民主派候選人參選，其中包括2014年「雨傘革命」中的著名學生領袖周庭。

《美國之音》進一步補充，對於港獨議題，香港政府上月底取締主張獨立的香港民族黨，創下自1997年英國政府移交給中國後，首度有政黨被取締。此外，香港教育局更向境內各級學校發布公文，註明香港民族黨已被視為非法社團，要求校方禁止學生參加有關活動或提供資助，違者將面臨刑事懲罰。

《美國之音》分析，種種跡象表明，在經歷2014年雨傘革命後，中國當局授意香港政府進行一次大規模的「秋後算帳」，在學運中嶄露頭角的年輕活動領袖分別受到不同程度的打壓，其中多人面臨法律訴訟，而香港民主更因而出現史無前例的大倒退。