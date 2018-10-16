22架F-22未因颶風侵襲撤出空軍基地 美軍事專家：因沒辦法飛

美國佛州丁道爾空軍基地的停機庫遭颶風嚴重破壞。（法新社）

2018-10-16 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕颶風麥可（Hurricane Michael）上周侵襲美國佛州，重創佛州丁道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base），停機棚遭強風撕裂，未被轉移的22架F-22「猛禽」匿蹤戰機，雖然根據美國空軍初步報告指出戰機「完整無缺」，仍有不少人批評早該在颶風來襲前就讓戰機全數飛走，然而有軍事專家認為，這些看法太天真，因為這22架F-22不是不飛，而是「沒辦法飛」。

美國軍事專家羅葛威（Tyler Rogoway）於13日在The Drive網站上刊文指出，F-22每飛行一小時就需要數十小時的維修，至於深入維修，短則好幾天，多則好幾星期，還要考量需要完成的工作，以及備用零件的供應，何況零件的數量很可能短缺。

羅葛威認為，由於零件短缺與後勤問題，當颶風登陸佛州時，能夠升空的33架F-22雖能全撤出空軍基地，但剩下的22架F-22，可能正在進行保養維修，或者早將關鍵零件拆給其他同型機使用，不可能在幾天內就完成維修，從空軍基地撤離。

羅葛威指出，F-22在所有美國空軍戰機中，擁有最低的戰備妥善率，F-22在去年僅有約50%戰備率，表現比普遍在70%以上的其他戰機還差，也就是說，無論何時，F-22都有半數無法立即升空。因此，佛州丁道爾空軍基地的指揮官，不是不想讓55架F-22全撤走，而是因為設計複雜、需要密集維修的F-22匿蹤戰機，需要考量太多現實因素所致。