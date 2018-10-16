全球暖化加劇 英國研究：以後看球賽快沒啤酒喝了！

有新研究指出，氣候變遷將使啤酒價格大幅上升且供不應求。（資料圖 路透）

2018-10-16 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化加劇，聯合國警告全球平均氣溫最早於2030年就會上升攝氏1.5度，引發極端氣候，而現在更有新研究指出，氣候變遷將使啤酒價格大幅上升且供不應求，以後即使砸大錢想喝杯啤酒也未必喝的到。

綜合媒體報導，一份刊登於《自然作物》（Nature Plants）的研究利用多個模型，研究未來80年極端氣候對麥田的影響，並以經濟模型預測對不同國家啤酒供應和價格的影響。研究指出，極端熱浪和乾旱將會破壞大麥作物，這代表含酒精飲料的原料產出將變得越來越少，估計啤酒主要生產國將會受到最大的衝擊，包括比利時、捷克共和國和愛爾蘭。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）氣候變遷經濟學教授、研究共同作者關大博（Dabo Guan）指出，這份研究的目的不是要大家趁現在多喝點啤酒，而是希望眾人一起減緩氣候變遷影響。「如果你看球時還想要邊看邊喝啤酒的話，那麼唯一的方法就是對抗氣候變遷。」

本報曾報導，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發表新報告指出，全球平均氣溫最早於2030年就會上升攝氏1.5度，最晚不會超過2050年。為了避免氣候變遷造成的大混亂，全球經濟跟社會必須要有「前所未有規模」的重大變革，將本世紀溫度增幅控制在1.5度內。