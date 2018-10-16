跟進川普？澳總理語出驚人 考慮將使館遷至耶路撒冷

莫里森（左）16日語出驚人，稱澳洲政府考慮將使館遷至耶路撒冷。（歐新社）

2018-10-16 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）16日語出驚人，稱澳洲政府正在考慮承認耶路撒冷為以色列的首都，並對於將澳洲大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷抱持開放態度，此發言引起澳媒批評，認為這是為了拉抬選舉的政治表態。

綜合外媒報導，莫里森有意追隨美國總統川普（Donald Trump）腳步，也把大使館遷至耶路撒冷，由於川普決定把使館遷到耶路撒冷後，引起加薩走廊大規模抗議，澳洲此作法也恐引起國際上的批評。

莫里森解釋，這是澳洲致力解決以色列和巴勒斯坦衝突的方式，並強調在決定前會與內閣和其他國家進行討論。反對者對此批評，莫里森的說法，是在關鍵補選投票前的「欺騙性」手段。

報導指出，莫里森在今年6月擔任財政部長時，曾對此事表態，當時他認為執政的自由黨（Liberal Party）沒理由支持搬遷澳洲駐以色列大使館，但才經過4個月，莫里森就髮夾彎改變說詞，引來澳媒批評。

澳洲反對黨工黨批評，莫里森正在玩「危險和欺騙性」的文字遊戲，如果他認為這將贏得更多選票，會讓澳洲的國家利益賠上代價。