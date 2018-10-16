千年古鎮花45億整修 居民哀沒生意怨：只剩1戶沒被趕走

中國蕩口古鎮一景。（圖擷取自蕩口古鎮官網）

2018-10-16 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國前幾年熱衷古鎮旅遊，多個千年古鎮被重新開發成商業旅遊區，其中，位於無錫、蘇州、常熟三地交界的蕩口古鎮，素有「小蘇州」之稱，躋進中國歷史文化名鎮（區）和國家4A級景區之列，當初一共花了6年時間、10億人民幣（下同，約新台幣45億元）整修，但如今，居民卻被哀怨，原居民只剩1戶沒被遷走，進駐的商家卻出現6成以上的空置率，古鎮蕭條。

《新華日報》報導，根據居民表示，蕩口古鎮整修後在2014年試營運，2015年正式開張，還蠻風光的，當年10月長假後開始收門票80元（約360元台幣）後，人氣就一落千丈了，而今是一片蕭條，全鎮原有284家商舖，現在只剩約110多戶，空關率在60%以上。

一名來自揚州經營梳子店的商家表示，開店近一年，生意從未好過，連自己的生活費都賺不到，老婆留在揚州打工，不敢跟過來；另位經營「藥膳酥」的業者說，一天房租要120元，營業額也只有120元，還要賠水電及原料成本費。

居民們表示，蕩口古鎮原本住有一個村子，但為開發古鎮，把居民都遷走到只剩一戶，幾乎是重造一個江南小鎮，一位外來的攝影師就很失望，指根本不是古鎮，看不到文化，找不到生活氣息，只是一個商業小鎮而已。

由於無錫市當地居民可以憑身份證免費入區，以致目前的主客源只剩下不消費的居民逛逛，景區想要重新整理再開發，吸引年輕人，但是招商進度緩慢，轉型能否成功還有待考驗。