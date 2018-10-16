父親被關新疆再教育營11個月！受迫害者：不知道他是否還活著

哈薩克族博塔女士首次接受中文媒體專訪，透露父親已被關進新疆再教育營11個月，至今毫無消息。（截自國際特赦組織網站）

2018-10-16 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆設立「再教育營」，迫害維吾爾族等少數民族，引發國際關注，近日一名在莫斯科國立大學就讀的哈薩克族學生博塔女士（Bota Kussaiyn）首次接受中文媒體專訪，透露自己的父親已被關押11個月，至今毫無音訊，「我甚至不知道我父親是否還活著」，呼籲全世界的人權組織能給予協助。

哈薩克族的博塔女士，近日接受海外媒體「路德社」專訪，自述目前是在莫斯科國立大學就讀的學生，一家四口，自己、妹妹、母親為哈薩克國籍，父親薩合木拜·胡賽因（Kassaiyn Sagymbai）則是中國國籍、持有哈薩克綠卡的普通公民，沒受過高等教育，也非中國共產黨員。平時家庭對政治冷感、生活單純，與「疆獨份子」更是毫無關係，先前也未聽說中國踐踏人權的事情。

博塔：父親11個月毫無消息

博塔透露，2013年，父母全家人移民到哈薩克，去年9月，父親因看病的原因，前往新疆塔城地區額敏縣，起初3個月還有透過微信以語音訊息聯繫，直到去年11月中旬，父親失蹤，去年12月，在新疆的親戚以微信通知父親人在新疆當地的再教育營，才得知父親出事。博塔說：「至今11個月毫無消息，全家人再也沒聽過我父親的聲音，我甚至不知道我父親是否還活著」。

博塔說，新疆的親戚通知她父親被關進再教育營後，就把微信等所有聯繫方式刪掉，「不再跟我們聯繫」。而她到目前為止，也不知道父親在再教育營裡被如何對待，只聽說可能會被折磨、使用酷刑、每天洗腦，博塔表示，「實際就是一個監獄，可能比監獄還要更苦吧！」

博塔：身邊很多人被關進再教育營

主持人路德詢問，是否有其他親戚朋友被關進再教育營?博塔表示，她身邊也有很多人，父親、母親、兄弟姊妹被關進再教育營，有67歲老人、13歲小孩，最高長達1年半沒有任何消息。博塔說：「爸爸媽媽同時進去的，或者是爸爸進去、媽媽進去，太多了！」博塔表示，這些人都是「沒有任何原因、沒有任何理由，就突然人失蹤」、「到底犯什麼錯、犯什麼罪，他們（指政府）都不會說的」。

博塔表示，父親失蹤後，她聯繫過法新社等國際媒體做過專訪，也聯繫過哈薩克相關政府部門、外交部，提交過申請，然而哈薩克政府總是回應「我們正在與中方協調」，如今過了11個月，沒有任何結果。博塔透露，一次與國際媒體做過專訪後，過了三天，有一個自稱是中國政府部門「工作組」的人聯繫了她。

博塔：擔心公開揭露對父親不利

博塔說，這位「工作組」的人跟她說：「妳父親很好，不要擔心」，並詢問她是否在網上公布關於父親失蹤的事情，「就這樣打電話來問我」，博塔表示：「我當時問她，我爸爸到底犯了什麼罪？她說，我爸爸長期待在哈薩克，沒有按時回來報備」，博塔還說，此人詢問她母親的身體如何，並指稱她父親的護照過期了。然而博塔表示，她清楚記得父親護照過期日是2018年11月中旬，「就這麼3分鐘的通話，再也沒有聯繫」。

博塔哽咽透露，目前母親「精神上出現恍惚、抑鬱」，她跟全世界所有的人權組織聯繫過，包含聯合國，但是至今沒有任何回覆。主持人詢問，公開揭露此事是否會對父親不利?博塔坦承確實擔心，「但是，我認為我們沉默了9個月，一直抱著希望，爸爸很快就出來，但是沉默帶來更多的，是結果不太理想」，「我選擇站出來呼籲，讓更多全球的人權組織、其他組織能知道，新疆所發生的一切，包括少數民族所遭到的一切」。