美沙外交危機！傳沙國將承認誤殺《華郵》記者

經常撰文批判沙烏地阿拉伯政府的美國《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），本月初在沙國離奇失蹤，演變成美國與沙國的外交危機。（美聯社資料照）

2018-10-16 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕經常撰文批判沙烏地阿拉伯政府的美國《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），本月初在沙國離奇失蹤，演變成美國與沙國的外交危機。多家美國媒體報導，沙國將會在一份報告中承認，由於審訊過程疏失誤殺哈紹吉。

《華爾街日報》、《國家廣播公司》（NBC）、《有線電視新聞網》（CNN）等美國媒體報導，沙國政府正在討論改變立場，考慮公布一項報告，承認哈紹吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，哈紹吉的死因為沙國情報人員審訊過程出差錯致死，藉此保護沙國王儲。

美國總統川普先前在白宮表示，沙烏地國王沙爾曼（King Salman）透過電話告知對此事不知情，堅稱哈紹吉不在領事館內，因此可能為殺手自作主張殺害哈紹吉。川普說，他已經派遣國務卿龐培歐（Mike Pompeo）到沙國首都利雅德，會見沙爾曼國王。

川普曾經威脅沙國，若證實沙國領導人下令殺害了哈紹吉，美國將對沙國實施嚴厲制裁。沙國官媒也回嗆動用「石油武器」（Oil Weapon），讓油價漲至每桶200美元。