日本自衛隊加強軍力 CNN分析：衝著中國而來！

日本自衛隊日前高調閱兵。（美聯社）

2018-10-16 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本自衛隊14日在朝霞營區舉行「中央觀閱式（閱兵）」，日本首相安倍晉三親自校閱，他強調將致力推動自衛隊寫入憲法的決心。美媒《CNN》認為，這是安倍政府向中國發出的明確訊號。

日本陸海空自衛隊動員官兵4000人、裝甲車等260輛、軍機40架，當中包括P-3C反潛機和首次在日本國內進行展示飛行的F-35A。安倍在校閱儀式上表示，日本和國際間的的軍事防衛關係，除了美國之外，也包含了英國、澳大利亞、加拿大和紐西蘭等盟國。

分析認為，日本自衛隊在世界創造存在感，是為了向中國發出明確信號，由於中國控制亞太的野心對日本影響很大，因此日本創建一支能輔助其他盟國的軍隊，能在政治和軍事上對抗中國。

德國柏林自由大學（Freie University）的安全分析師華勒斯（Corey Wallace）表示，日本參加在菲律賓舉行的兩棲登陸演習，這是向中國表明，無論美國是否參與演習，都無法將日本排除在任何地區意外之外。

報導提到，中國解放軍的發展快速，在日本附近的活動增加，引起區域間強烈安全擔憂，日本航空自衛隊表示，與去年同期相比，今年度前六個月，自衛隊戰機緊急升空攔截的次數多了20%。