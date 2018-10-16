颶風邁可襲美 傳致19死30餘傷 F-22戰機完整無缺

颶風麥可襲美，造成重災。圖為重災區的墨西哥海灘市災後。（法新社）

2018-10-16 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕颶風麥可（Hurricane Michael）侵襲在美國4州，截至當地目前，已有19人死亡、30多人受傷、而最慘重的佛州墨西哥海灘市（Mexico Beach）約還有30~35人，災情慘重，不過，一度被認為可能遭到重損的F-22隱形戰機停，美國空軍指出仍「完整無缺」，但還沒有試飛，不知是否還能起飛。

綜合媒體報導，美國總統川普跟第一夫人今天抵達佛羅里達州，勘察災情，並指示希望首要之務在為居民提供食物和棲身處所。

颶風麥可在本月10日下午登陸美國佛州墨西哥海灘市，帶來狂風暴雨，屋頂遭掀翻、斷水斷電，部分居民缺少食物及飲水，甚至需要依賴空投物資才能存活，整個災情擴及週邊4個州，死傷人數持續攀升，究竟有多少人死亡，還沒有正確的統計數字，尤其是重災區墨西哥海灘市，搜救隊還在搜尋當中，希望失蹤者能夠獲救生還，而目前暫時公佈的死亡人數1人，但市府形容，若最終只有1人死亡，那將會是個奇蹟。

至於遭到嚴重破壞的廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base），停機棚遭強風撕裂，未被轉移他地的22架F-22「猛禽」匿蹤戰機，根據美國空軍的初步勘察指出，都「完整無缺」，但能不能再次飛行，則要進一步檢查及評估。