沙國記者失蹤 川普：或許是自作主張殺手犯案

2018-10-16 00:46

〔中央社〕美國總統川普今天表示，著名沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤案，或許是「自作主張的殺手」犯案，且沙烏地國王沙爾曼已下令針對本案展開內部調查。

川普表示，他曾針對哈紹吉失蹤案與沙爾曼國王（King Salman）討論約20分鐘，並派遣國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）立即走訪利雅德會晤沙爾曼國王，倘若有必要也會造訪其他地點。

哈紹吉是美國居民及華盛頓郵報專欄作家，10月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館領取結婚文件後人間蒸發。土耳其官員先前表示，安卡拉當局認為哈紹吉已在領事館內遇害，且屍體被移走。

沙烏地強烈否認殺害哈紹吉，並譴責這類主張是「謊言」，聲稱哈紹吉於進入領事館不久後就離開。

川普今天在白宮告訴記者，「沙爾曼國王堅決否認知情。他不曉得事實真相，或許，我不想揣摩他內心想什麼，但聽起來像或許是自作主張的殺手犯案。天曉得？」

土耳其官員及安全消息人士今天告訴路透社，土耳其警方取得的錄音顯示，哈紹吉在領事館內遇害，但未提供進一步詳情。那位官員說，相關證據已與包括沙烏地及美國等國家分享。

大約12人今天進入位於伊斯坦堡的沙烏地領事館。土耳其外交消息人士稍早前表示，一個土耳其-沙烏地聯合小組將會進入領事館內搜索。目前尚不清楚進入領事館的那批人是否包括來自兩國的人員。