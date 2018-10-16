川普諷是「寶嘉康蒂」 民主黨參議員拿DNA報告打臉

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）週日（14日）向媒體公布DNA檢測報報告，證明她確實擁有美國原住民血統。（美聯社）

2018-10-16 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）為回應美國總統川普（Donald Trump ）和其他批評者長年的嘲諷，週日（14日）向媒體公布DNA檢測報報告，證明她確實擁有美國原住民血統。

綜合外媒報導，華倫是民主黨的左派領導人，其稱自己有美國原住民血統的主張遭到川普和其它共和黨人嘲諷，川普曾揶揄她是歷史上知名的印第安人「寶嘉康蒂」（Pocahontas），寶嘉康蒂還曾在迪士尼經典動畫電影《風中奇緣》中成為女主角，這些嘲諷者指控華倫謊報自身血統，只是為了在事業上取得優勢，包括爭取哈佛大學教職。

華倫週日向《波士頓環球報》公布由美國史丹佛大學教授布斯塔曼德（Carlos D. Bustamante）完成的DNA分析報告。布斯塔曼指出，華倫的祖先雖然「絕大多數」是歐洲人，「但結果強烈支持有美國印第安祖先的存在」。

布斯塔曼德計算出，華倫的美國印第安祖先出現在她族譜的「約6到10代以前」。這個推測符合華倫曾提及的家族傳說，即她的曾曾曾祖母史密斯（O.C. Sarah Smith）有部分印第安血統。

華倫計畫週一公布詳細DNA報告結果，以消除共和黨批評人士的質疑。川普7月曾放話，「如果妳去做檢驗，結果顯示妳是印第安人，我就給妳100萬美元，捐給妳支持的慈善機構」。

川普經常透過取綽號和陰謀論諷刺或削弱敵人，他過去曾質疑前總統歐巴馬（Barack Obama）的身分，讓歐巴馬必須提出出生證明以證明眾所皆知的事實：出生在美國。