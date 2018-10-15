謊報交戰殺人 印度7軍士官判無期徒刑

印度陸軍7名軍士官13日被簡易軍事法庭判決無期徒刑，其中包括一位退役少將，他們1994年在東北部阿薩姆省殺害5名青年學生，卻謊稱是與分離主義分子交戰。圖為持槍警戒的印度陸軍士兵。（法新社資料照）

2018-10-15 23:45

〔中央社〕印度陸軍一個簡易軍事法庭13日判決7名軍士官無期徒刑，包括一名退役少將，罪名是1994年在東北部的阿薩姆省（Assam）殺害5名青年學生，卻謊稱是與分離主義分子交戰。

印度媒體今天在阿薩姆省首府古瓦哈蒂市（Guwahati）報導，這項判決需要陸軍上級單位認可。

報導說，退役陸軍少將拉爾（A K Lal）、2名上校、2名上尉、2名士官共7人1994年2月謊稱在阿薩姆省丁蘇卡縣（Tinsukia）與「阿薩姆聯合解放陣線」（ULFA）好戰分子交戰而殺害5名青年。

報導說，拉爾2007年由於另一案件而從駐守在列城（Leh）的步兵師師長被解職，2010年退伍。那兩名上校也已退伍。

印度「經濟時報」（Economic Times）報導，這個簡易軍事法庭位在阿薩姆省丁詹（Dinjan），於7月16日至27日審理此案。一名官員表示，這項無期徒刑判決需要上級單位認可，大約要花兩到三個月。

報導說，1994年阿薩姆省一個茶園經理被阿薩姆聯合解放陣線好戰分子殺害，陸軍部隊以涉及此案拘留丁蘇卡縣9名青年。這9人都是「全阿薩姆學生聯合會」（All Assam Students Union）的領袖。其中5人被指為ULFA好戰分子而遭殺害，另外4人被釋放。

1994年2月22日，全阿薩姆學生聯合會領袖布揚（Jagadish Bhuyan）向阿薩姆省高等法院申請人身保護令，高等法院下令軍方向地方警察局交付被捕的9人，結果軍方向杜拉（Dholla）警局交出5具屍體。

此案後來交給中央調查局（CBI）處理，中央調查局控告這7名陸軍的軍士官。

為了此案奮鬥24年的阿薩姆省前部長、印度人民黨（BJP）領袖布揚說，在這起5名無辜青年被殺的案件中，正義最終得以伸張。他說，軍事法庭的判決證明人們應該對印度的司法體系、民主制度和印度陸軍的紀律與中立性有信心。

「印度時報」（The Times of India）報導，這項判決具里程碑的意義，而目前有將近750名軍官或軍人向最高法院提出訴狀，要求維護1958年制訂的「武裝部隊特別權力法」（AFSPA）。

軍方根據「武裝部隊特別權力法」，被授權在政府認定的「交戰地區」任意屠殺被軍隊判定為敵人者，而不被追究責任。這些地區包括阿薩姆省及東北部多省，及西北部的克什米爾地區。

由於法律給予軍隊很大權力，導致這些地區常傳出軍隊濫權侵害人民自由、財產與生命等行為，也激化當地的分離運動。