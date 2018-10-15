日本魅力城市 函館踢下京都奪回第一

日本民間調查公司「品牌綜合研究所」今（15）日公布日本全國市區町村魅力度排行榜，北海道函館市踢下去年冠軍京都市，再度榮登榜首。圖為函館夜景。（資料照，中央社）

2018-10-15 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本民間調查公司「品牌綜合研究所」今（15）日公布日本全國市區町村魅力度排行榜，北海道函館市踢下去年冠軍京都市，再度榮登榜首，這是也函館第5次奪冠。

《共同社》報導，品牌綜合研究所從2006年年起進行全國各地的魅力大調查，今年是第13屆，調查在6至7月進行，未反映9月北海道地震的影響。調查詢問民眾對1000個市區町村和47個都道府縣的評價，共約3萬人作答。

北海道10連霸 茨城縣連6年墊底

北海道在日本47個都道府縣中，連續10年魅力度冠絕群倫，第2、3名為京都府和東京都。茨城縣連續6年排名墊底。道都府縣層級調查自2009年開始實施。

直到2016年連續3年都奪冠的北海道函館市，今年也重回市區町村層級的榜首，有7成以上受訪者表示函館「頗具魅力」。自2016年3月北海道新幹線開通以來，函館一直備受日人歡迎，在「願意觀光程度」問題上排名第一。

去年榜首京都市今年雖回落亞軍，但京都市在對於美術館等文化設施和歷史性街區的滿足度等方面超過函館市。第3名是札幌市。

在其他主要評估項目上，知名度排名第一的是名古屋市；針對反映想要居住程度的「願意居住程度」，橫濱市位居第一。