前白宮實習生緋聞案 希拉蕊堅稱：柯林頓未濫用權力

希拉蕊（左）表示，柯林頓（右）在和當年白宮實習生李文斯基的緋聞關係中，未濫用任何權力。（路透）

2018-10-15 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）表示，其夫前總統柯林頓（Bill Clinton）與前白宮實習生李文斯基（Monica Lewinsky）的婚外情，並非是在「濫用權力」下導致的不平等關係，她指出李文斯基在當時已經成年了；另外她也提到，柯林頓沒為此事辭去總統是正確的抉擇。

綜合外媒報導，希拉蕊在14日接受《哥倫比亞廣播公司》訪問，有記者詢問20多年前柯林頓在緋聞案發生時是否應辭職？而她態度堅毅地回答：「絕對不該辭職。」針對外界認為這場緋聞涉及權力不平衡的質疑，她則說，柯林頓沒有任何濫權，並指李文斯基那時候已經是22歲的成年人。

報導指出，希拉蕊認為當時的處理相當合適，因為即使雙方同意，身為美國總統也不應該和實習生發生關係，最後柯林頓雖然被彈劾，不過美國參議院判無罪，因此保住總統一職。

據了解，在希拉蕊接受採訪的過程中，還反問記者「對目前現任者的調查又在哪裡？」而這番話讓許多外媒視為，是在暗示被許多女性指控性騷擾的美國總統川普。