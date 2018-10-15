非洲豬瘟肆虐遼寧 中國單日通報3起疫情

中國第一起非洲豬瘟疫情出現在遼寧省，之後由北向南部省市擴散，當局今（15）日一次通報遼寧省出現3起疫情。豬隻示意圖。（法新社）

2018-10-15 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一起非洲豬瘟疫情出現在遼寧省，之後由北向南部省市擴散，而遼寧省疫情似乎難以控制，當局自9月以來已7度通報該省疫情，今（15）日更一次通報3起。

中國農業農村部今日指出，遼寧省錦州市北鎮市、盤錦市大洼區的3個養豬場發生非洲豬瘟疫情，共有459隻豬發病死亡。當地已按照要求採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。當局說，疫情已得到有效處置。

這是當局連2天通報遼寧省非洲豬瘟疫情，中國農業農村部昨日晚間發布消息稱，遼寧省鞍山市台安縣桑林鎮一養豬場確診非洲豬瘟，存欄生豬180隻、14隻發病死亡。

中國非洲豬瘟疫情8月初爆發，最先出現在遼寧省瀋陽市，該省近來確診多起案例，查看中國農業農村部網站可發現，自9月30日以來，當局已7度發布疫情通知。

據美國中文媒體「大紀元」指出，遼寧省營口市大石橋市一名知情人士透露，「我們這邊非常嚴重，豬死得快，新聞報導埋了，實際很多都賣了」。據他指出，一頭病死豬賣300人民幣（約新台幣1300元），沒有嚥氣的豬賣500人民幣（約新台幣2200元）。

消息人士還表示，現在冷凍鮮肉也不要買，最好是不要吃豬肉。報導指出，目前當地民眾互相轉告不要吃豬肉，即使疫情解除後也不要買冷凍豬肉，因有黑心商低價收購病死豬，冷凍後再賣。

中國非洲豬瘟疫情已蔓延至遼寧、黑龍江、河南、江蘇、安徽、浙江、內蒙古、吉林和天津9個省市。