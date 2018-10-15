上週起飛撞牆 印航今有空姐關門意外摔落停機坪

印度航空（Air India）一名空姐在起飛前將機艙門關上時，意外摔落到停機坪，導致腿部骨折。（法新社）

2018-10-15 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）近期頻傳奇怪意外，繼日前飛機起飛時撞上機場圍牆後，今（15）日有一名空姐要在起飛前將機艙門關上時，竟意外摔落到停機坪，導致腿部骨折。

綜合外媒報導，這起意外發生在印度孟買國際機場一架將飛往新德里的飛機上，印航資深經理巴特納加（Pravin Bhatnagar）表示，這名空服員週一上午在關閉一架波音777的後門時摔到停機坪，正在醫院治療，「將進行調查，以釐清事故確切原因」。

據印度媒體指出，這名發生意外的52歲空姐羅伯（Harsha Lobo），在摔到停機坪後意識清楚、但右腿開放性骨折，還有多處受傷。

《法新社》指出，負債累累的印度航空近年來發生不少技術故障和其他令人尷尬的事件，包括工作人員遲到。

這家國家航空公司上週五一架載有136人的飛機，在起飛時撞上機場圍牆，導致機身受損，飛行將近4小時轉往孟買降落，這架班機的2名飛行員因而遭停飛。

2015年12月，印航一名維修技師，不慎被捲入飛機發動機內，當場血肉模糊慘死。當時副駕駛誤會地勤發出的信號而發動引擎，導致悲劇發生。