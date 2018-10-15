狂放閃！同志企鵝築愛巢 館方給「假蛋」體驗人夫

近期澳洲雪梨海洋生物水族館（SEA LIFE Sydney Aquarium）一對公企鵝伴侶爆紅，牠們不時在館內曬恩愛，也合力共築愛巢，工作人員見狀決定給假蛋，讓牠們體驗人夫的感覺。（路透）

2018-10-15 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期澳洲雪梨海洋生物水族館（SEA LIFE Sydney Aquarium）一對公企鵝伴侶爆紅，牠們不時在館內曬恩愛，也合力共築愛巢，工作人員見狀決定給假蛋，讓牠們體驗人夫的感覺。

據雪梨海洋生物水族館的官網介紹，這對企鵝伴侶分別叫「斯賓（Sphen）」、「梅基（Magic）」，牠們的愛苗在今年繁殖季節之前產生，當時牠們總是黏著對方一起走路、游泳。更在接近繁殖期時，牠們合力撿拾鵝卵石共築愛的小窩。

繁殖期將至，許多企鵝伴侶有自己的寶寶，也因為照顧企鵝寶寶多為男方，引起館方人員好奇這對同性伴侶該如何分配工作，因此牠們決定給假蛋測試，結果發現牠們人夫能力爆表。

館方表示，年紀比較大的斯賓在孵育方面出色，但牠們合作無間，輪流照顧假蛋，讓工作人員有好幾天看不到蛋，更大讚牠們是「模範伴侶」。據悉，館方趁牠們不注意時，將假蛋換成真蛋。

這對公企鵝伴侶為金圖企鵝（gentoo penguins），主要棲息於南極地區，特徵為頭頂上方有白色條紋連結到雙眼，鳥嘴偏紅且細長，而且因為溫和的個性有如紳士，讓牠們有「紳士企鵝」的稱號。

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