涉貪汙、背信等8罪名 大韓航空會長趙亮鎬起訴

南韓最大航空公司、大韓航空的會長趙亮鎬，今（15）日被以貪汙、背信等8項罪名起訴，但未被拘留。（路透）

2018-10-15 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大航空公司、大韓航空的會長趙亮鎬，今（15）日被以貪汙、背信等8項罪名起訴，但未被拘留。

《韓聯社》報導，這位69歲商業大亨的長女趙顯娥去年因「堅果門」被判有期徒刑10個月、緩刑2年，之後妻、女、子的行徑又頻傳爭議，更燒到這個「怪獸家族」的大家長。南韓檢方對趙亮鎬進行為期5個月的調查後，週一宣布結果，以貪污、背信、欺詐、違反《藥事法》等8項罪名，以不拘留方式起訴韓進集團兼大韓航空會長趙亮鎬。

檢方指控，趙亮鎬造成韓航196億韓元（約新台幣5.3億元）虧損，2013年至2018年5月，私設「中介服務」，讓自己家人掌控的企業在飛行設備免稅商品等項目以不公平方式得標。

趙亮鎬也被發現在2014年以不公平的條款購買他3個孩子所擁有公司的股份，造成韓進集團旗下一公司損失41億韓元（約新台幣1.1億元）。趙還讓公司在2009年至2018年8月，向趙的母親和3名未被雇用的熟人支付20億韓元（約新台幣5400萬元）的薪資。

另外，趙亮鎬還被控貪汙17億韓元（約新台幣4600萬元），使用公司資金支付2015年其官司和2014年女兒官司的訴訟費用。他還被指非法經營藥企，並從國民健康保險機構騙取1520億韓元（約新台幣41億元）補貼等。

對於涉嫌偷逃610億韓元（約新台幣16億元）遺產稅的指控，由於公訴時效已過，因此免於公訴。

趙亮鎬的韓進集團屋漏偏逢連夜雨，旗下的韓進海運一度是全球第7大海運業者，2017年被法院宣告破產，目前南韓最大海運公司已經由現代海運取代。