維吾爾人遣送土國惹惱中國 馬哈地：他們沒做錯事

馬來西亞首相馬哈地（前排右）與副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail，前排左）。（法新社）

2018-10-15 16:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕馬來西亞政府日前釋放11名非法入境的維吾爾族穆斯林，且將他們遣送至土耳其，引發中國當局強烈不滿。大馬首相馬哈地（Mahathir Mohamad）15日首次談及此事表示，釋放這些維族人，是因為他們沒做錯任何事。

路透報導，這11名維族穆斯林2014年在泰國遭拘留，2017年底越獄逃到馬來西亞後被逮捕。中國當局指控，他們與海外恐怖組織有關係，在新疆地區發動攻擊，要求予以遣返回中國。然而，大馬政府同意辯方提出的上訴，以人道理由撤銷起訴，之後更允許他們離開吉隆坡前往土耳其。

中國外交部在聲明中表示，中方正與大馬政府確認細節，希望對方能「高度重視」中方的關切，同時也強調，這些人都是中國國民，「我們堅決反對將他們遣送到第三國。」

大馬首相馬哈地15日在國會表示，這11人在馬來西亞並無不法，所以予以釋放。

這是事件發生以來，大馬官方首次對外發表評論。有評論認為，釋放維族人的舉動，可能使中、馬關係更形緊張，尤其馬哈地上任後，已取消與中國企業逾200億美元的「一帶一路」合作案。

美國之音報導，中方近年在新疆對維族人擴大鎮壓，很多維族人輾轉經由東南亞國家前往土耳其，泰國等國常依照中方請求，將出逃的維族人遣返回中國。國際人權團體對此強烈批評，直言被送回中國的人，將受到酷刑、甚至死刑等迫害。中方今年更不斷在新疆設「再教育營」，企圖對維族人進行思想改造。

另外，馬國「亞洲新聞」報導，馬哈地指定的首相繼任者安華，近期呼籲大馬政府與中國就打壓穆斯林的問題進行正式會談。他表示，大馬方面向北京提出該問題，但北京將此視為內政。他也批評穆斯林國家在中國苛待維族一事上保持沉默，直言「他們害怕，沒有人願意說什麼。」