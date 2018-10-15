「哈佛歧視爭議」將開審 數百亞裔學生上街舉牌聲援

數百名與會者在科普利廣場高舉「我是亞裔，我也有夢想」、「放棄種族刻板印象」等標語示威遊行。（彭博）

2018-10-15 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學遭指控在招生程序上有「種族歧視」，更以主觀的「個性評級」作為考量，讓不少亞裔學生忿忿不平，並對哈佛大學提起訴訟，開審前，多個組織在14日發起集會，舉牌聲援亞裔。

綜合外媒報導，該爭議案的訴訟由「學生公平入學組織」（Students for Fair Admissions，SFFA）提告，14日，數百名與會者在科普利廣場高舉「我是亞裔，我也有夢想」、「放棄種族刻板印象」等標語示威遊行。

集會當天，哈佛大學越南人協會的主席Thang Diep更上台分享自己從越南移民美國，內心飽受歧視和創傷的成長歷程，現場還有許多民眾一起喊口號，據了解，該審理從15日開始，為期3個星期。

《Boston 25 News》報導，SFFA創辦人兼主席布朗姆（Edward Blum）表示，聚在這裡不是要批判哈佛大學，而是因為哈佛的錄取政策有歧視，更說道：「我們花了四年時間收集證據，現在這些證據已經提交到法院做審理，我們非常有信心法院會判哈佛大學的錄取政策違憲。」

Things getting nasty at Studens for Fair Admissions protest. Trump supporters vs rally organizers. pic.twitter.com/EPvVh59ia0 — Simón Ríos （@simonfrios） 2018年10月14日