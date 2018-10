「哈佛歧視爭議」將開審 數百亞裔學生上街舉牌聲援

2018-10-15 16:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國哈佛大學遭指控在招生程序上有「種族歧視」,更以主觀的「個性評級」作為考量,讓不少亞裔學生忿忿不平,並對哈佛大學提起訴訟,開審前,多個組織在14日發起集會,舉牌聲援亞裔。

綜合外媒報導,該爭議案的訴訟由「學生公平入學組織」(Students for Fair Admissions,SFFA)提告,14日,數百名與會者在科普利廣場高舉「我是亞裔,我也有夢想」、「放棄種族刻板印象」等標語示威遊行。

集會當天,哈佛大學越南人協會的主席Thang Diep更上台分享自己從越南移民美國,內心飽受歧視和創傷的成長歷程,現場還有許多民眾一起喊口號,據了解,該審理從15日開始,為期3個星期。

《Boston 25 News》報導,SFFA創辦人兼主席布朗姆(Edward Blum)表示,聚在這裡不是要批判哈佛大學,而是因為哈佛的錄取政策有歧視,更說道:「我們花了四年時間收集證據,現在這些證據已經提交到法院做審理,我們非常有信心法院會判哈佛大學的錄取政策違憲。」

Things getting nasty at Studens for Fair Admissions protest. Trump supporters vs rally organizers. pic.twitter.com/EPvVh59ia0