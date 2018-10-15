不甩中國施壓、送11維吾爾人去土耳其 大馬首相這樣說...

大馬政府不甩中國施壓，將維吾爾人送往土耳其，大馬首相馬哈地對此首度發聲。（美聯社）

2018-10-15 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕11名維吾爾人去年11月在泰國越獄後，逃往馬來西亞，因非法入境而遭當局拘押，中國政府要求大馬政府交人，大馬政府不甩中國施壓，將這些維吾爾人送往土耳其，大馬首相馬哈地（Mahathir Mohamad）對此表示：「這些人沒有在馬來西亞犯法，所以釋放他們了。」

《路透》報導，11名維吾爾人去年11月在泰國越獄後，逃往馬來西亞，因非法入境而遭當局拘押，中國政府獲知後，施壓馬國政府要求將人遣返回北京，親中前首相納吉布（Najib Razak）政府曾表示，考慮應中國要求將這11名維族人引渡回中，不過支持穆斯林反迫害的馬哈地上任後，以人道主義為由撤銷對這11名維吾爾人的起訴，並送其抵達土耳其。

中國痛批馬來西亞，堅決反對將維吾爾人送往土耳其的絕對，大馬首相馬哈地今（15日）對此事件首度發聲，馬哈地簡短表示：「他們在這個國家沒有做錯任何事，所以他們被釋放了」。

《路透》指出，此舉可能進一步影響兩國的關係，自馬哈地5月上台後，馬國取消與中國企業高達200多億美元的計畫。