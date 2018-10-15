觀光立國當目標 日觀光廳首辦「觀光公害」調查

2018-10-15 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕為了應付隨著訪日遊客增加而衍生的生活環境問題，日本觀光廳日前首次對「觀光公害」（又稱「過度旅遊」）進行問卷調查，以利掌握當前詳情與未來提出有效的應對方法。

日本《共同網》報導，觀光廳有意朝「觀光立國」的目標，推進「居住與旅遊皆宜的地區建設」，因此日前已對全國約50個擁有著名景點的地方政府進行問卷調查，而本月將再用同樣方式調查其他約150個地方政府。

屆時問卷結果，將結合11月由一些地方政府相關負責人與專家設立的「學習會」之討論內容，一併向中央和地方政府提出政策建議。

報導指出，上述受調查的150個地方政府中，除縣政府所在市和政令指定城市外，還有被稱作日本版DMO（目的地行銷與管理機構）的組織，與致力振興旅遊的地方政府等。

計畫按照公共交通壅塞程度、生活禮儀遵守程度，及破壞環境等，釐清現狀的問題所在。

據悉，京都與鐮倉在旅遊旺季時，過多遊客造成電車與公車壅擠不堪，影響當地民眾上班或上學；而世界遺產的岐阜縣白川鄉「合掌村」，則有遊客擅自在空地停車；此外各個旅遊景點的民宿，皆有房客噪音和棄置垃圾等「觀光公害」傳出。

對此《共同網》透露，雖然日本政府欲讓觀光人次在2020年與2030年時，分別達4000萬和6000萬人次，但若居民反感加劇導致遊客滿意度下降，將阻礙實現目標。而今年1至8月，訪日遊客已累計2131萬人次，有望在年底前首次突破3000萬人次。