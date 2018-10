川普：普廷可能涉及暗殺與毒殺事件

美國總統川普指出,俄羅斯總統普廷「可能」涉及暗殺與毒殺事件。(法新社)

2018-10-15 13:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普接受CBS新聞節目《60分鐘》專訪時,透露俄羅斯總統普廷「可能」涉及暗殺與毒殺事件,但這些案件地點並不是在美國,川普對此強調:「他們不應該那樣做(Of course they shouldn't do it)」。

據《CNN》報導,川普在專訪中談了北韓、中國、俄羅斯、內閣等等問題。川普認為普廷是個非常強硬的人,而今年7月在赫爾辛基舉行的「雙普會」,是個雖然艱苦但又非常好的會談。

有關俄羅斯是否介入美國2016年總統大選,川普指出自己並不認為只有俄羅斯而已,中國也有在干涉,可能還有其他國家,但他強調中國是其中最大的問題。

討論北韓議題時,川普說他知道金正恩侵犯人權,但自己努力與他協商後,讓美國受到的威脅減少了。川普表示,「我和他(金正恩)相處得很好...我對他有很好的化學反應。」

至於美中貿易戰,川普透露他可能會對中國徵收更多關稅,雖然目前已經展開新一輪關稅徵收了,但中國若對美國農民或其他行業報復,川普就會繼續對關稅下手。川普說,他告訴習近平一件事,那就是不能繼續讓中國每年以貿易和其他方式,從美國賺走5000億美元。