白宮官員批中國竊取技術 中駐美大使：這不可能

庫德洛強調美方對中國所開出的條件十分不滿，且美國不能容忍中國竊取美國的智慧財產權。（彭博社）

2018-10-15 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰正如火如荼進行中，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）與中國駐美大使崔天凱在週日分別接受美國《週日福斯新聞》專訪，庫德洛強調美方對中國所開出的條件十分不滿，且美國不能容忍中國竊取美國的智慧財產權；崔天凱則否認中國參與竊取智慧財產權一事，並表示「這對中國人民並不公平」。

庫德洛在專訪中被問到，美中兩國是否已經進入所謂的「新冷戰時期」？庫德洛回答，他把這個問題留給歷史學家，但在經濟層面部分，美國對中國所開出的條件相當不滿，美國不能容忍中國竊取美國的智慧財產權、強迫美國公司轉讓技術。

崔天凱則是在主持人提及中國情報官員竊取航太科技機密時否認此事，強調所有關於中國發展的指責都是毫無根據，這對中國人民並不公平。崔天凱指出，中國有14億人口，很難想像全球5分之1人口獲得發展不是靠自身努力，而是透過竊取或強迫轉讓技術，「這不可能」。

另外，美國副總統彭斯（Mike Pence）曾提到北京對美國政治有所干涉，主持人也詢問崔天凱「美中之間是否在進行『新冷戰』？」崔天凱強調，這些指責都是毫無根據，中國外交的基本原則就是「不干涉他國內政」。