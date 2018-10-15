物價狂飆、限購…政府要增稅 辛巴威民眾恐慌瘋狂囤貨

辛巴威政府宣布「增稅」，民眾恐慌引發囤貨潮，多間超市貨架被掃空。（法新社）

2018-10-15 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕非洲辛巴威不少超市中都貼出類似公告，寫著「該商品每人限購一個」，辛巴威近日因為「增稅」引發民眾恐慌，國內刮起囤貨風潮，不僅食品、用品被掃購一空，連排隊加油的隊伍都要排上數小時。

綜合外媒報導，辛巴威自早些年經歷惡性通膨，導致經濟危機後，捨棄辛巴威幣，而改用美元等貨幣作為流通貨幣，近日該國新政府在月初宣布要「增稅」，試圖穩定政府的財政狀況，許多店家在政府的要求下，貼出「限購」公告，防止顧客囤貨。

《美國之音》報導，新任財政部長恩庫貝（Mthuli Ncube）表示，增加的2%稅收會用於國家的道路修建及衛生環境和教育部門，但「增稅」這個政策引起不少辛巴威人民的不滿，居民特倫斯（Terrence Banda）說：「物價每天都在上漲，所以人們才會湧向超市去囤貨。」

據了解，辛巴威的首都哈拉雷，有眾多民眾衝進超市瘋狂採購，牛奶、麵包、糖等糧食，甚至是燃料都近乎短缺，醫療藥品的價格也飆漲許多。

對此辛巴威總統埃默森（Emmerson Mnangagwa）出面回應道：「新增稅收雖是很痛苦的決定，但也是一個必要的步驟，需要解決政府巨額的財政赤字。」