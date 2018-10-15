髮夾彎！川普承認「氣候變遷」非騙局 但強調會變回來

美國總統川普多年來一直否認全球暖化，認為所謂的「氣候變遷」是場騙局，但他14日受訪時改口，承認氣候變遷非騙局。（法新社）

2018-10-15 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普多年來一直否認全球暖化，認為所謂的「氣候變遷」是場騙局，目的是要讓美國失去競爭力，甚至在去年6月退出全球對抗氣候變遷的巴黎協定，不過川普日前受訪時改口，稱氣候變遷不是騙局，但他強調這狀況會再「變回來」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞雜誌類節目《60分鐘》（60 Minutes）週日（14日）專訪美國總統川普，他一反之前一貫的立場，改口稱氣候變遷不是一場騙局，但川普也指出，他不確定氣候變遷是不是由人類造成，而且這種狀況會再「變回來」。

川普說：「我認為某些事情正在發生，某些狀況出現變化，我不認為這是一個騙局（指氣候變遷），但我不知道這是否為人為」，川普強調雖然氣候變遷正在發生，但依然可能回復原貌，「這可能需要超過數百萬年的時間」。

川普說他之前否認氣候變遷是因為「不想送出數以萬億美元」、「不想失去數以百萬計的工作」，這會讓美國為了應付氣候變遷而淪為劣勢。

川普多年來一直堅持否認全球暖化，認為這是中國的騙局，目的是要讓美國失去競爭力，甚至質疑人類製造廢氣，會導致氣候改變的科學共識，遭各國政府以及科學界的抨擊。