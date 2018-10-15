旅客搭飛機最愛偷什麼？ 空服員稱這東西超搶手...

美國聯航表示，雖然每次飛行物品被偷的數量不多，但一年下來仍會累計達數百萬美元。（路透）

2018-10-15 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕「奧客」無所不在，不只在地面，飛機上也有不少奧客，根據美媒報導，乘客從飛機上偷走的東西五花八門，包括咖啡杯、餐具、毛毯等，最扯的是不少人偷走飛機上的「救生衣」。

根據《華盛頓郵報》報導，一名前空服員柯比（Joyce Kirby）表示，空服員在乘客下機後要檢查每個座位，乘客除了帶走正常可能拿走的東西，放在椅子下的救生衣竟也時常被偷走，讓人相當驚訝。

不過，專家認為，會發生這種狀況，更應該檢討的是航空業者，而非乘客。他以飯店業用品消失的情況為例，度假飯店的費用與偷竊攀升有關，有部分房客會以為所有用品收費都涵蓋其中。該專家認為，航空業的問題也很相似，由於到處都要收費，乘客未必每次都能決定要不要買單，因此乘客之所以順手牽羊，是因為他們表達不滿。

美國聯合航空發給空服員的備忘錄也指出，飛機上的物品遺失很常發生，雖然每次飛行的數量不多，但一年下來仍會累計達數百萬美元。

報導也提到，不少人會偷走氧氣罩，認為該物品是紀念品，不算偷竊。也有人帶走枕頭與毛毯，然後捐贈給低收入社區，並認為這是「善意偷竊」。

《華郵》建議，航空公司降低合理票價，也許能改善偷竊問題，但不認為航空公司會照辦。