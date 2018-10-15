《氣球女孩》自毀成碎紙 更名再展上千民眾冒雨排隊參觀

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品《氣球女孩》自毀後，改名為《垃圾桶裡的愛》（Love is in the bin），13、14日在藝廊展出。（歐新社）

2018-10-15 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品《氣球女孩》5日以104萬英鎊（約新台幣4277萬）高價落槌同時，畫框竟成碎紙機，名畫當場自毀。得標女收藏家仍以原價買下，並將作品改名為《垃圾桶裡的愛》（Love is in the bin），13、14日在蘇富比的藝廊展出，吸引大量民眾參觀。

《BBC》的藝術評論家岡佩茨（Will Gompertz）在推特表示，蘇富比透露，《垃圾桶裡的愛》吸引大量民眾，每小時排隊人潮約有1千人。蘇富比指出，上次見到這麼大陣仗的排隊潮，是去年11月佳士得拍賣達文西的油畫「救世主」。

《垃圾桶裡的愛》在蘇富比位於倫敦新邦德街的藝廊展出，限定當地時間13、14兩日，中午12時至下午5時開放民眾參觀。儘管展出期間陰雨綿綿，仍有大批民眾在外頭排隊等著欣賞作品。

據《中央社》報導，藝廊場內嚴格控管參觀動線及人數，每位民眾欣賞的時間只有短短幾分鐘。報導表示，民眾可以拍照，但禁用閃光燈，特別的是，能清楚看見畫作背後並非平面，有個長方形凹槽。