《氣球女孩》自毀成碎紙 更名再展上千民眾冒雨排隊參觀

英國塗鴉藝術家班克西(Banksy)的作品《氣球女孩》自毀後,改名為《垃圾桶裡的愛》(Love is in the bin),13、14日在藝廊展出。(歐新社)

2018-10-15 11:45

〔即時新聞/綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西(Banksy)的作品《氣球女孩》5日以104萬英鎊(約新台幣4277萬)高價落槌同時,畫框竟成碎紙機,名畫當場自毀。得標女收藏家仍以原價買下,並將作品改名為《垃圾桶裡的愛》(Love is in the bin),13、14日在蘇富比的藝廊展出,吸引大量民眾參觀。

《BBC》的藝術評論家岡佩茨(Will Gompertz)在推特表示,蘇富比透露,《垃圾桶裡的愛》吸引大量民眾,每小時排隊人潮約有1千人。蘇富比指出,上次見到這麼大陣仗的排隊潮,是去年11月佳士得拍賣達文西的油畫「救世主」。

《垃圾桶裡的愛》在蘇富比位於倫敦新邦德街的藝廊展出,限定當地時間13、14兩日,中午12時至下午5時開放民眾參觀。儘管展出期間陰雨綿綿,仍有大批民眾在外頭排隊等著欣賞作品。

據《中央社》報導,藝廊場內嚴格控管參觀動線及人數,每位民眾欣賞的時間只有短短幾分鐘。報導表示,民眾可以拍照,但禁用閃光燈,特別的是,能清楚看見畫作背後並非平面,有個長方形凹槽。