美政府准「3分鐘探親」 近3000人在美墨邊境相擁而泣

美墨邊境開放3分鐘讓移民和其家屬相聚，不少人哭紅雙眼。（法新社）

2018-10-15 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美墨邊境13日開放讓分隔兩國的數千名移民和他們的親人，有短暫相聚幾分鐘的時間，親眼看著邊境高牆緩緩打開，見到多年未見的親哥哥，瑪麗亞路易莎（María Luisa Bañuelos）激動的說道：「這是奇蹟！」

綜合外媒報導，該活動由美國政府批准，讓居住在美國的墨西哥移民家庭與其在墨西哥的親屬可以團聚3分鐘，估計約有250個家庭，共近3000人在邊境牆見面、交談，甚至相擁而泣，活動施行時，邊境仍圍起黃色警戒線，更有多名美國邊境巡邏人員和墨西哥警方密切關注，以確保沒有人跨越該線，參與的民眾可依服裝顏色來區別，墨西哥家庭著白色衣服，美國人則穿藍色。

《El Diario》報導，81歲的埃斯特班（Esteban Rodríguez）特地來看他的侄女胡安妮塔（Juanita Estrada），他表示上次見面已是10年前，還有許多移民和其家人在黃色封鎖線上哭紅了雙眼，不少人表示3分鐘真的太短了。

「人權邊境網絡組織」（Border Network for Human Rights）主任費爾南多（Fernando Garcia）表示，「要擁抱，不要牆」（Abrazos No Muros）的活動至今已舉辦過6次，他表示，這座牆阻擋了家人的相聚，是非常糟糕的移民政策，更是美國仇外的表現。

據了解，修建美墨邊境隔離墻是美國總統特朗普競選承諾之一，更打算耗資加長該邊境的圍牆，但這座圍墻是否真的很起作用讓不少民眾質疑，先前更傳出有人在圍牆下挖地道來運毒的案例。