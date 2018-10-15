騎單車遇狩獵季 英男慘成槍下亡魂

名34歲來自英國威爾斯卡菲利市 （Caerphilly）的單車騎士，13日時騎登山單車從法國阿爾卑斯山的林間道路下山時，慘遭22歲獵人當場擊斃。示意圖。（路透）

2018-10-15 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名34歲來自英國威爾斯卡菲利市（Caerphilly）的單車騎士，13日時騎登山單車從法國阿爾卑斯山的林間道路下山時，慘遭22歲獵人當場擊斃。

綜合外媒報導，多年居住南法小鎮萊熱（Les Gets）且與女友在當地一同開設餐館的單車騎士薩頓（Marc Sutton），約在當日下午6時50分許，於法國與瑞士邊境的蒙特里永（Montriond）一家滑雪度假村附近的一條常用卻難以抵達的山區道路，遭獵人開槍擊斃，而當時該地區正值狩獵季。

案件檢察官托坎尼耶（Philippe Toccanier）指出，儘管這起事件被初判為意外，但他認為，死者當下的安全帽和單車都有醒目顏色，不可能被誤認成獵物，惟肇事者事後過度驚嚇，休克送醫，目前還無法得知詳細的事發經過；而檢方將驗屍，了解確切死因。

沒意外的話，肇事者將會以涉嫌加重過失殺人等相關罪刑被起訴。

而英國外交部表示，將與案發當局聯繫，了解詳情，也會提供死者家屬協助。

報導也透露，對於過去3年，法國有20多人無辜成獵槍下的亡魂，當地臉書社團紛紛討論如何預防這類憾事，有些網友認為須立即停止捕獵活動，但也有人提出，狩獵是種傳統，應是加強控管而非全面停止。