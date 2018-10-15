尼加拉瓜警方逮捕示威者 瓦解反政府遊行

〔中央社〕尼加拉瓜人權團體今天表示，在一場反政府遊行登場前，警方逮捕26名示威者，遊行已被迫取消。
根據尼國非營利人權團體「人權常設委員會」（CPDH）公布的名單，在「為自由而團結」遊行前被捕的人中，包括社運人士和政治領袖。
尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）領導的左翼政府今年4月計畫削減社會福利，引爆示威抗議，隨後演變成為反奧蒂嘉風潮。奧蒂嘉自2007年執政迄今。
尼國人權團體表示，迄今已有超過300人在抗議行動中喪生。奧蒂嘉政府否認此一數字，並說只有198人喪生。
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〔中央社〕尼加拉瓜人權團體今天表示，在一場反政府遊行登場前，警方逮捕26名示威者，遊行已被迫取消。
根據尼國非營利人權團體「人權常設委員會」（CPDH）公布的名單，在「為自由而團結」遊行前被捕的人中，包括社運人士和政治領袖。
尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）領導的左翼政府今年4月計畫削減社會福利，引爆示威抗議，隨後演變成為反奧蒂嘉風潮。奧蒂嘉自2007年執政迄今。
尼國人權團體表示，迄今已有超過300人在抗議行動中喪生。奧蒂嘉政府否認此一數字，並說只有198人喪生。
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